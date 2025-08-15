Tekirdağ'da Anız Yangını Ağaçlık Alana Sıçradı

Tekirdağ'da Anız Yangını Ağaçlık Alana Sıçradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. Yangın nedeniyle 10 ev boşaltıldı ve yaklaşık 150 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde anızdan ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Bıyıkali Mahallesi'nde biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ağaçlık alana sıçradı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaştığı mahallede 10 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Yangında 150 dekar tarım arazisi ve ağaçlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu

Kahraman babanın teğmen kızı! Mezun olup diplomasını aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.