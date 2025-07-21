Tekirdağ'da Anız Yangını 60 Dekar Alanı Harap Etti
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anızda başlayarak ağaçlık alana sıçrayan yangında yaklaşık 60 dekar alan zarar gördü. Yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anızda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangında 60 dekar alan zarar gördü.
Meşatlık mevkisinde anızlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 60 dekar alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel