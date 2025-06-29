Tekirdağ'da Anız Yangını: 30 Dekar Tarım Arazisi Zarar Gördü
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 30 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeniçiftlik Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında 30 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel