Tekirdağ'da Anestezi Uygulanmadan Kalp Kapakçığı Değiştirildi

TEKİRDAĞ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde kalp rahatsızlığı bulunan iki hastanın Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) olarak adlandırılan anestezi uygulanmadan, göğüs kafesi açılmadan kalp kapakçıkları değiştirildi.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kalp rahatsızlığı nedeniyle başvuran Zihniye Günel (84) ile 86 yaşındaki bir hastanın anestezi uygulanmadan, göğüs kafesi açılmadan kalp kapakçıkları değiştirildi. Başhekim Opr. Dr. Lütfi Çağatay Onar, operasyonların başarılı geçtiğini belirterek, Bu yöntem aort kapak darlıklarında ve aort kapak patolojilerinde ameliyat için çok yüksek riskli olarak kabul ettiğimiz hastalarda ameliyata alternatif olarak ortaya çıkan, sonrasında ameliyattan doğacak riskin minimalize edilmesi neticesinde ameliyata göre daha üstün yönleri olması dolayısıyla tercih edilen bir kapak değişim yöntemi. Biz klasik yöntemle aort kapağına ulaşabilmek için suni kalp akciğer makinesine hastamızı bağlayıp sonrasında göğüs bölgesini açarak ameliyat ediyoruz. Ancak TAVI yönteminde kasık atar damarından girerek kapağın içerisinde yeni bir kapak takılması suretiyle daha düşük riskli, hasta açısından daha konforlu bir şekilde bu kapak ameliyatlarını gerçekleştirebiliyoruz dedi.

'İLK DANİMARKA'DA DENENDİ'

Başhekim Onar, sistemin ilk olarak 1989 yılında Danimarka'da denendiğini ve 2 binli yılların başında yaygınlık kazandığını belirterek, Hastanemizin açılışından bu yana TAVI yöntemiyle 20 kadar ameliyatı yapıldı. Hastalarımızla ilgili klinik sonuçlar gayet iyi. Trakya Bölgesi'ndeki kamu hastanelerinden sadece Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde bu işlem uygulanıyor. Hastalarımızı ameliyat öncesinde geniş tetkiklerle süreçleri inceliyoruz. Tabi prosedür için en uygun hastanın seçilmesi gerekiyor. Birçok düşük riskli hastada halen klasik yöntemler, aort kapağı klasik yöntemle ya mini sternotomi ya da sternotomi yöntemlerle kapak deplasmanı işlemi yapılabilirken, TAVİ için seçilmiş hastalarda yüksek riskli, yaşı ileri, daha evvel koroner, bypass ameliyatı olmuş hastalarda bu kapak değişimi yöntemiyle son derece düşük riskli hastalarımızı 2 gün içerisinde taburcu edecek kıvama getirebiliyoruz ifadelerini kullandı.Son olarak iki hastaya TAVI yönteminin uygulandığını söyleyen Onar, Bugünkü hastalarımızdan ilki 86 yaşında daha önce bypass ameliyatı olmuş, atardamar sisteminde çok ciddi kireçlenmeleri vardı. Bunun dışında geçirmiş olduğu bir felci vardı. Riskli gördüğümüz için bu hastada da TAVI yöntemini tercih ettik. İkinci hastamızda yine 84 yaşında bu hastamızda da daha önce geçirmiş olduğu bir kalp ameliyatı var. Kalbin kasılma kuvvetinde şiddetli bir biçimde azalma olduğu için TAVI yöntemini tercih ettik diye konuştu.

'TEKİRDAĞ'DA 2 YILDIR BU İŞLEM YAPILIYOR'

Ameliyata katılan doktorlardan Kubilay Erselcan, Aort kapak değişimi, genellikle yaşlı hastalarda gereken bir işlem. Yaşlı hasta oldukları için ek hastalıkları da fazla oluyor. Klasik cerrahi için riskleri kabul edilebilir düzeyin üzerinde olduğu için o yüzden böyle bir yöntem geliştirildi. Şu anda neredeyse aort kapak dar olan hastalarda altın standart hale geldi. Bizim merkezimizde de 2 yıldır bu işlemi yapıyoruz. Sonuçlarımız gayet başarılı dedi. Doktor Şahin Topuz ise 2 yıldır hastanede bu yöntemi uyguladıklarını ve başarılı sonuçlar elde ettiklerini söyledi. Ameliyat olan Zihniye Günel'in oğlu, Mümin Günel de, annesinin ameliyatının son derece başarılı geçtiğini söyledi. Günel, Annemin aort damarı daralması problemi vardı. Kendisi Kırklareli'de ikamet ediyor, buraya geldik. Doktorlarımızla görüştükten sonra, dolayısıyla ileri yaşta ki bir hastaya TAVI işlemi uygulanmasının risksiz olabileceğini bu işlemi yapabileceklerini belirttiler. Doktorlar TAVI işleminin umduklarından da daha güzel bir şekilde uygulandığını söylediler. Hocalarımızı yürekten tebrik ediyorum dedi. (DHA)