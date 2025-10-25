Neşe Alten Anaokulu Öğrencilerinden Vali Soytürk'e Ziyaret

Süleymanpaşa Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu öğrencileri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Vali Soytürk, öğrenciler ve okul idarecileri ile bir süre sohbet etti.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 26 Ekim 1993'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Neşe Alten ile babası Hasan Alten Vali Soytürk ve öğrenciler tarafından anıldı.

Şehit öğretmen Neşe Alten'in hayatının anlatılmasının ardından, bir öğrenci Neşe Alten'in yazdığı şiiri okudu.

Vali Soytürk, şehit öğretmen Neşe Alten'i rahmet, minnet ve şükranla andıklarını ifade ederek, Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu idareci, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.

Çocukluğundaki öğretmenini örnek alarak kendisi de öğretmen olan Neşe Alten, 30 Eylül 1993'te Diyarbakır'a gitmiş ve ilk görev yeri olan Bismil ilçesinin Çavuşlu Köyü İlkokulunda göreve başlamıştı.

Neşe öğretmen ve yalnız bırakmak istemediği için kendisiyle Bismil'e gelen babası Hasan Alten, 26 Ekim 1993 gecesi PKK'lı teröristler tarafından haince katledilmişti.