Tekirdağ'da Amatör Balıkçıdan Rekor Yakalama: 70 Kilogramlık Yayın Balığı

Çorlu'da oto lastik tamircisi Gürcan Kavaklıoğlu, 70 kilogram ağırlığında büyük bir yayın balığı yakalayarak amatör balıkçılıkta yeni bir rekora imza attı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde amatör balıkçı Gürcan Kavaklıoğlu, 70 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı.

Çorlu'da oto lastik tamiriyle uğraşan Kavaklıoğlu, Sarılar Mahallesi'ndeki gölete balık avlamaya gitti.

Oltasına büyük bir balığın takıldığını fark eden Kavaklıoğlu, yarım saatlik uğraşla yaklaşık 2 metre boyunda ve 70 kilogram ağırlığındaki yayın balığını kıyıya çekebildi.

Kavaklıoğlu, yakaladığı balığın büyüklüğünü gördüğünde şaşkınlığını gizleyemediğini belirterek, "Amatör balıkçılık yapıyorum. Bu kadar büyük bir balığı ilk defa yakaladım." dedi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
