Tekirdağ'da Alkollü Sürücünün Yol Açtığı Kazada 2 Hekim Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde istinat duvarına çarpan cipte 2 doktor hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Alkollü sürücünün yargılanmasına devam ediliyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde istinat duvarına çarpan cipte 2 hekimin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı kazaya ilişkin alkollü sürücünün yargılanmasına devam edildi

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuksuz yargılanan L.K, hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Kazada yaralanan A.A.G, kaza yaptıkları bölgenin çok karanlık olduğunu, kaza anını hatırlamadığını belirterek, sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Avukat Fırat Eren Canpolat da sürücünün kaza sırasında alkollü olduğunun test sonucuyla belirlendiğini ve olası kasttan ceza almasını talep ettiklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, olayda yaralanan A.A.G'nin yaralanmasının vücuduna verdiği zararın niteliğine ilişkin ilgili kurum raporlarının istenmesine, sanığın adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

L.K. idaresindeki 22 ADU 345 plakalı cip, 12 Ekim 2024'te Kumbağ Mahallesi'nde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpmış, araçtaki Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilda Turgut ve Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli uzman doktor Emel Ersöz hayatını kaybetmişti.

Yaralanan sürücü L.K. ile araçta bulunan A.A.G, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan L.K, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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