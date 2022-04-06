Tekirdağ'da alkollü sürücünün park halindeki araçlara çarpması kameraya yansıdı
AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki araçlara çarpan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.
ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki araçlara çarpan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.
Kazımiye Mahallesi'nde, M.S. idaresindeki panelvan, yol kenarında park halindeki araçlara çarparak zarar verdi.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü aracından indirdi.
Ekipler, 2.95 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine el koydu.
Alkollü sürücünün park halindeki araçlara çarpması, arkadan gelen başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel