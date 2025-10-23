Tekirdağ'da Alkollü Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki otluk alana savrulan motosikletin sürücü İpek K.(31), yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan İpek K., 1.30 promil alkollü çıktı.

Kaza, gece saatlerinde Mimar Sinan Caddesi Sarılar kara yolu üzerinde meydana geldi. İpek K.'nin kullandığı 34 GJC 063 plakalı motosiklet sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi üzerine yol kenarına savruldu. Motosikletten düşen sürücü İpek K., yaralanırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan sürücü İpek K.'nin yapılan kontrolünde 1.38 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),