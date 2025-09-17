Tekirdağ'da Alkollü Bisiklet Kullanımına 9 Bin Lira Ceza!
Tekirdağ'da yapılan trafik denetimlerinde alkollü bisiklet kullanan bir kişiye 9,268 lira ceza kesildi. Bisikletlinin 3,43 promil alkollü olduğu tespit edilerek, bisikletine geçici olarak el konuldu.
Tekirdağ'da alkollü bisiklet kullandığı belirlenen kişiye 9 bin 268 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Valilik önünde yaptıkları denetimde durumundan şüphelendikleri bisikletli A.Ş'yi durdurdu.
Yapılan kontrolde bisikletlinin 3,43 promil alkollü olduğu belirlendi.
Karayolları Trafik Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince bisikletliye 9 bin 268 lira cezai işlem uygulandı.
Bisiklete geçici süreliğine el konuldu.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel