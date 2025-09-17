Tekirdağ'da Alkollü Bisiklet Kullanımına 9 Bin Lira Ceza!

Tekirdağ'da alkollü bisiklet kullandığı belirlenen kişiye 9 bin 268 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Valilik önünde yaptıkları denetimde durumundan şüphelendikleri bisikletli A.Ş'yi durdurdu.

Yapılan kontrolde bisikletlinin 3,43 promil alkollü olduğu belirlendi.

Karayolları Trafik Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince bisikletliye 9 bin 268 lira cezai işlem uygulandı.

Bisiklete geçici süreliğine el konuldu.