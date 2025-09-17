Haberler

Tekirdağ'da Alkollü Bisiklet Kullanımına 9 Bin Lira Ceza!

Tekirdağ'da Alkollü Bisiklet Kullanımına 9 Bin Lira Ceza!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da yapılan trafik denetimlerinde alkollü bisiklet kullanan bir kişiye 9,268 lira ceza kesildi. Bisikletlinin 3,43 promil alkollü olduğu tespit edilerek, bisikletine geçici olarak el konuldu.

Tekirdağ'da alkollü bisiklet kullandığı belirlenen kişiye 9 bin 268 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Valilik önünde yaptıkları denetimde durumundan şüphelendikleri bisikletli A.Ş'yi durdurdu.

Yapılan kontrolde bisikletlinin 3,43 promil alkollü olduğu belirlendi.

Karayolları Trafik Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince bisikletliye 9 bin 268 lira cezai işlem uygulandı.

Bisiklete geçici süreliğine el konuldu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Netanyahu istedi; Mesut Yılmaz, Erdoğan'dan çekinip vermedi! İşte o Siloam Yazıtı'nın önemi

Mesut Yılmaz'ın Erdoğan'dan çekinip Netanyahu'ya veremediği taş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş

"Oğlum" diye feryat etmişti, meğer timsah gözyaşları dökmüş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.