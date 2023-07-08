Tekirdağ'da Alabora Olan Tekneden Kurtarılan 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi, Barboros Limanı'ndan denize açıldıkları teknenin alabora olması sonucu suya düştü. Asyaport Limanı çalışanları tarafından kurtarılan kişiler, ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tekneleri alabora olan 4 kişi liman çalışanları tarafından kurtarıldı.
Kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi Barboros Limanı'ndan tekneyle denize açıldı.
Bir süre sonra teknenin alabora olması sonucu 4 kişi suya düştü.
Asyaport Limanı çalışanlarının teknenin alabora olduğunu görmesi üzerine bölgeye limandan bot gönderildi.
Liman çalışanları tarafından 4 kişi bota alındı.
Sudan çıkarılan kişiler ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.