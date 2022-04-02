Tekirdağ'da akaryakıt istasyonunun önünde alev alan hafif ticari araç yandı
AA - Ömür Çolak - Güncel
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde akaryakıt istasyonunun önünde alev alan hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde akaryakıt istasyonunun önünde alev alan hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
Camiatik Mahallesi'nde hafif ticari araç, akaryakıt istasyonuna girmek üzereyken henüz belirlenemeyen nedenle aniden alev aldı.
Alevler, aracın her tarafını sardı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.???????
AA / Ömür Çolak - Güncel