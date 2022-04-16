Tekirdağ'da akademisyen ve öğrenciler çevre temizliği yaptı - Haberler

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Tekirdağ'da akademisyen ve öğrenciler çevre temizliği yaptı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da akademisyen ve öğrenciler çevre temizliği yaptı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) akademisyenler ve öğrencileri farkındalık oluşturmak için kampüs içinde çevre temizliği yaptı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) akademisyenler ve öğrencileri farkındalık oluşturmak için kampüs içinde çevre temizliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NKÜ Yeşil Mimarlar Topluluğu tarafından çöp ve atıkların toplanması ile çevre konusunda sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla "Yeşil Bir Çevre İçin İlk Adım Kampüsümüz" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe NKÜ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz, dekan yardımcıları Prof. Dr. Tuğba Kiper, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rüya Yılmaz, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Akademisyenler ve öğrenciler kampüs içinde topladıkları çöp ve atıkları geri dönüşüm noktasına bıraktı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ, Kampüs, Güncel, Haberler

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