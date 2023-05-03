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Tekirdağ'da ailesiyle gittiği çocuk parkında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Tekirdağ'da ailesiyle gittiği çocuk parkında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Şükrü E, eşi ve çocuğuyla Esentepe Mahallesi'ndeki bir çocuk parkına gitti.

Parka motosikletle gelen kişi Şükrü E'ye tabancayla ateş etti.

Bacağından yaralanan Şükrü E, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden uzaklaşan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaralanan Şükrü E'nin Çorlu Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Tekirdağ Esentepe Çorlu Güncel Haberler

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