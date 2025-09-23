Tekirdağ'da Aile Yılı Kapsamında Konferans Gerçekleştirildi

Tekirdağ'da İl Milli Eğim Müdürlüğünce Aile Yılı kapsamında ailenin mevcut durumu, ailenin önemi ve geleceği konulu konferans gerçekleştirildi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, ailenin çocukların ilk değerleri, şefkati ve paylaşmayı öğrendiği en önemli yer olduğunu söyledi.

Eğitim camiası ile ailenin ayrılmaz bir bütün olduğunu aktaran Yeniyol, "Eğitim, okul sıralarında başlasa da insanın şahsiyet inşası aile içinde şekillenir. O nedenle biz eğitimciler aileyi her zaman en güçlü paydaşımız olarak görüyoruz."dedi.

Yeniyol, Türk milletinin iman, adalet ve merhametle yoğurulan önemli bir millet olduğunu belirtti.

Ailenin bir kişinin geleceğini belirlediğini vurgulayan Yeniyol, "Milli ve manevi değerler bireyin hem manevi hem kişiliğini inşa eden taşlardır. Bu değerlerden beslenmeyen eğitim eksik ve yönsüz kalır. İlim aklı besler ama değerler ruhu ve kalbi inşa eder. Ailede başlayan bu değer eğitimi okulda pekişir. Hayatın her alanına yansır. Güçlü aileler olmadan güçlü bir toplum inşa edilemez. Görevimiz çocuklarımıza yalnızca bilgi değil, aynı anlamda milli ve manevi değerlerimizi miras bırakmak." diye konuştu.

KADEM İl Temsilcisi Sümeyye Tekin de yaptığı konuşmada, aile içi şiddetin önlenebilir bir sorun olduğunu dile getirdi.

Şiddetin çocukların geleceğini şekillendirdiğine dikkati çeken Tekin, "Şiddet mağdurlarının fiziksel yaralanmalarının yanı sıra depresyon, kaygı bozukluğu ve öz güven kaybı gibi ciddi psikolojik sorunlarla karşılaşmaktadır. Şiddete tanıklık eden eğer bir çocuk ise ilerleyen yaşlarda ya şiddete maruz kalmaya devam etmekte yada şiddeti hayatında çözüm yolu olarak hayatına entegre etmektedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Üyesi Prof. Dr. Celalettin Vatandaş ise 2026-2035 dönemini 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' ilan edildiğini hatırlattı.

Aile kurumunun güçlenmesi için devletin gerekli çalışmaları yaptığını dile getiren Vatandaş, aile kurumunda iyilik, sadakat, vefa, sevgi ve saygının bir arada olduğunu anlattı.