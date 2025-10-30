Haberler

Tekirdağ'da Aile İçinde Dehşet: 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet ve 27 Yıl 4 Ay Ceza

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, 17 yaşındaki A.Ç, anne ve babasını bıçakla öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca amcası, yengesi ve dedesine yönelik yaralama eylemi nedeniyle 27 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.Ç, (17) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada, sanığın bıçakla yaraladığı dedesi C.Ç, amcası G.Ç. ve yengesi F.Ç. ile avukatları hazır bulundu.

Karar öncesi son sözü sorulan A.Ç. söyleyecek bir şeyi olmadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, dedesi, amcası ve yengesini "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 27 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Olay

11 Kasım 2024'te Muratlı ilçesinde, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.Ç, Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde önce annesi N.Ç. ve babası M.Ç'yi, ardından aynı apartmanda oturan amcası G.Ç, yengesi F.Ç. ve dedesi C.Ç'yi bıçakla yaralamıştı. Anne olay yerinde, baba ise hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
