Tekirdağ'da Aile Haftası Yürüyüşü Düzenlendi

Tekirdağ'da 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "Aile Haftası" yürüyüşü yapıldı.

Tekirdağ Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde, protokol üyeleri, özel gereksinimli bireyler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler Yelken Kulübü önünde bir araya geldi.

Katılımcılar, Atatürk Caddesi'nden Barış ve Özgürlük Parkı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş yapanlara, sporcular ve akülü sandalyelerle bedensel engelliler de eşlik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, yürüyüş sonunda yaptığı konuşmada, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ailenin toplumu ayakta tutan temel ve kolonlar olduğunu ifade eden Özdemir, "Etkinliğe yoğun bir katılım oldu. Ailemiz sevgiyi, saygıyı, kardeşliği, barışı, vatan ve bayrak sevgisini aldığımız değerli yuvamızdır. Aile Yılı kapsamında farkındalık etkinliklerimiz devam edecek. Aile bizim için çok önemli. Katılımcılara teşekkür ediyorum." diye konuştu.