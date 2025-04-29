Tekirdağ'da Aile Çalıştayı Düzenlendi

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Vali Recep Soytürk, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, ailelerin toplumun temel taşları olduğunu söyledi.

Sağlıklı toplum için ailelerin güçlü olmasının önemine işaret eden Soytürk, "İnsanı doğumundan ölümüne kadar her alanda kuşatan aile, bireyin hayatında en temel dayanak noktasını teşkil eder. Sevginin paylaşılarak çoğaldığı, zorluklara beraber göğüs gerildiği aile, insanı insan yapan en önemli sosyal çevredir." dedi.

Soytürk, ailenin insanlar için ilk eğitim yeri olduğunun altını çizdi.

Aile kurumunun, küresel değişim ve dönüşümlerle, toplumsal sorunların farklılaşmasıyla ciddi tehdit ve risklerle karşı karşıya kaldığını ifade eden Soytürk, "Aile içerisindeki bağların zayıflaması, çocuk ve gençler başta olmak üzere tüm aile bireylerini tehdit eden zararlı akımların, insan fıtratına aykırı ideolojilerin artış göstermesi, insanları yalnızlaştıran bireyselleşmenin teşvik edilmesi gibi pek çok önemli faktör ailenin yapısını etkilemektedir. Dünyadaki bu değişim aile kurumunun zayıflamasına, evliliklerin azalmasına, ülke nüfuslarının yaşlanmasına ve daha pek çok soruna sebep olmaktadır." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir de çalıştayda ailenin karşı karşıya kaldığı olumsuzlukları ele alıp çözüm önerilerini paylaşacaklarını dile getirdi.

Düzenlenen programlarla tarihi sorumluluğu yerine getirdiklerini belirten Özdemir, "Boşanma oranlarının artması, doğum oranlarının düşmesi, aile içi iletişimin zayıflaması, bireylerin birbirine yabancılaşması, ekonomik kırılganlık, dijital bağımlılık ve sosyal izolasyon gibi yeni nesil tehditler, aileyi koruma ihtiyacını her zamankinden daha kritik noktaya taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Çalıştay, çeşitli oturumlarla gün boyu devam edecek.