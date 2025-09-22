Haberler

Tekirdağ'da Ahilik Haftası Törenleri Düzenlendi

Tekirdağ'da Ahilik Haftası Törenleri Düzenlendi
Tekirdağ'da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende, ahiliğin değerleri vurgulandı ve yılın esnafına ödüller verildi.

Tekirdağ'da "Ahilik Haftası" etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Hasan Ali Yücel Meydanı'nda düzenlenen tören, mehter takımı gösterisi ile başladı.

Halk oyunu gösterisinin ardından konuşan Tekirdağ Vali Yardımcısı Musa Aydemir, ahiliğin kardeşlik, cömertlik, eli açıklık ve yardımseverlik olduğunu söyledi.

Çalışmanın, üretmenin, alın teriyle kazanmanın ahiliğin ahlak kuralı olduğunu belirten Aydemir, Ahilik kültürünün bireyler arasında sosyal dayanışmayı sağladığını belirtti.

Konuşmanın ardından etkinliklerde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan Ahilik'te ayıplı mal üreten esnafa verilen ceza olarak bilinen "Pabucu dama atma" canlandırıldı.

Daha sonra Vali Yardımcısı Musa Aydemir, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sami Kayın ve Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Rıza Eti tarafından yılın çırağı Bedirhan Tıkna, yılın kalfası Ahmet Arı ve yılın ahisi Ahmet Kaşarcı'ya plaketleri verildi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
