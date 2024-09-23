Tekirdağ'da Ahilik Haftası Töreni Düzenlendi

Tekirdağ'da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Valilik önünde gerçekleştirilen törende, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Güven, Tekirdağ Ticeret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Göksel Karaevli, 29. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özen, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tekirdağ Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtuna, burada yaptığı konuşmada, Ahiliğin kardeşlik, cömertlik, eli açıklık ve yardımseverlik olduğunu söyledi.

Ahiliğin gücünün, bilim, sanat ve ahlakı birleştirdiğini dile getiren Furtuna, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik gibi önemli değerleri içerisinde barındıran meslek etiğinin ve çalışma prensiplerinin temelini oluşturan ahilik kavramı dünyada eşi benzeri bulunmayan Türk kültürüne özgü önemli bir kültürel birikimdir. Ahilik, sanat ve meslek yönüyle toplumun ekonomik yapısını hazırlarken ahlaki yönüyle de devlet yapısının temel özelliklerini belirlemiştir." dedi.

Daha sonra Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın yılın Ahisi seçilen 74 yaşındaki traktör ustası Recep Şen'i tebrik etti ve şet kuşanma töreni yapıldı.

Yılın kalfası Ahmet Efe Genç ve yılın çırağı Ömer Karamavuş'a da hediye verildi.

Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından program sona erdi.

Törene, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.