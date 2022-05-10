Tekirdağ'da ağaca çarpan panelvandaki kardeşlerden biri öldü biri yaralandı
AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Cihan H. yönetimindeki 35 FA 9561 plakalı panelvan, Reşadiye Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada sürücü Cihan H. ile araçta bulunan kardeşi Cenk H. (23) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cenk H. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Cihan H'nin tedavisi sürüyor.
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel