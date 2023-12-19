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Tekirdağ'da AFAD Gönüllülerine Saha Eğitimi Verildi

19 Aralık 2023 10:29 Güncelleme: 10:30 Abone Ol

Şarköy ilçesinde AFAD gönüllüleri saha eğitimleri aldı. Eğitimlerde araç ve gereçlerin tanıtımı yapıldı ve çadır kurma eğitimi verildi. Ayrıca Tekirdağ'da tarımsal üretim planlama toplantısı gerçekleştirildi.