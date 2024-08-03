Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Adrenalin Tutkunlarının Gözde Adresi: Uçmakdere

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Uçmakdere Mahallesi, yamaç paraşütü yapmak isteyenleri gökyüzüyle buluşturuyor. Adrenalin tutkunları, doğal güzellikleri gökyüzünden izlemenin tadını çıkarıyor.

Tekirdağ'da adrenalin tutkunlarının gözde adresi Uçmakdere, hafta sonu gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü yapmak isteyenleri ağırlıyor.

Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği Uçmakdere Mahallesi, yamaç paraşütü yapmak isteyenleri gökyüzüyle buluşturuyor.

Adrenalin tutkunları 250 ve 650 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre uçuş yapıyor.

Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen paraşütçüler, doğal güzellikleri gökyüzünden izlemenin tadını çıkarıyor.

Paraşüt eğitmeni Gökhan Baran, AA muhabirine, Uçmakdere'nin yamaç paraşütü için en cazip yerlerden olduğunu söyledi.

Yamaç paraşütüyle insanlara farklı bir deneyim yaşattıklarını ifade eden Baran, "Özellikle hafta sonu uçuşlar daha yoğun oluyor. Hafta sonu daha fazla günübirlik tatilci bölgeye geldiği için uçuşlarda da artış oluyor. İstanbul'a yakın olmamız bizim için avantaj. İstanbul'dan çok sayıda ziyaretçi gökyüzüyle buluşmak için buraya geliyor. Rüzgar durumuna göre farklı pistlerimizden uçuşları yaptırıp, herkesi buradan güzel anılarla uğurluyoruz." diye konuştu.

Baran, insanların Uçmakdere'de doğayla iç içe vakit geçirip, gökyüzüyle buluşmanın keyfini yaşadığını dile getirdi.

Yamaç paraşütü yapan Mehmet Gören de uçuş yapmanın farklı bir deneyim olduğunu, herkesin bu bölgenin güzelliklerini gelip havadan görmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Turizm Güncel Haberler

Dünya diken üstünde! ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi, İran kıyılarına sadece 10 kilometre uzaklıkta

Dünya diken üstünde! ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi, İran kıyılarına sadece 10 kilometre uzaklıkta

 Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

 İran: Haniye odasının dışından atılan kısa menzilli füze ile öldürüldü

İran: Haniye odasının dışından atılan kısa menzilli füze ile öldürüldü

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Eğlence mekanında kadın müşterilere darp! Bakan Yerlikaya sessiz kalmadı

Eğlence mekanında kadın müşterilere darp! Bakan Yerlikaya sessiz kalmadı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title