Tekirdağ'da Abartı Egzoz Kullanan Sürücülere 37 Bin Lira Ceza
Tekirdağ'da yapılan denetimlerde abartı egzoz kullanan 4 sürücüye toplam 37 bin lira ceza kesildi ve araçları trafikten men edildi.
Tekirdağ'da otomobilinde abartı egzoz kullanan 4 sürücüye 37 bin lira ceza kesildi, araçlar trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde gerçekleştirdikleri denetimde egzoz sesinden şüphelendikleri 4 otomobili durdurdu.
Araçlarda yapılan incelemede, sürücülerin abartı egzoz sistemi kullandığı belirlendi.
Sürücülere 9 bin 250'şer lira para cezası uygulanırken, otomobiller trafikten men edildi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel