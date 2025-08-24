Tekirdağ'da Abart Egzoz Kullanan Sürücülere Ceza Yağdı

Tekirdağ'da otomobil ve motosikletlerde abart egzoz kullanan 16 sürücüye 148 bin lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Süleymanpaşa, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde abart egzoz kullanan otomobil ve motosikletlere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, abart egzoz kullanan 16 sürücüye toplam 148 bin lira idari para cezası kesildi ve araçlar trafikten men edildi.