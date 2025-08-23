Tekirdağ'da Abart Egzoz Kullanan Sürücülere 37 Bin Lira Ceza
Tekirdağ'da abart egzoz kullanan dört sürücüye toplamda 37 bin lira para cezası kesildi ve araçları trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliği için denetimlerini sürdürüyor.
Tekirdağ'da otomobillerinde abart egzoz kullanan 4 sürücüye 37 bin lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafikte güven ve huzurun sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda Çorlu ilçesinde abart egzoz kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde, abart egzoz kullanan 4 sürücüye 37 bin lira idari para cezası kesildi ve araçlar trafikten men edildi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel