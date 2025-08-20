Tekirdağ'da Abart Egzoz Kullanan Sürücülere 27 Bin 800 Lira Ceza

Tekirdağ'da yapılan trafik denetimlerinde abart egzoz kullanan 3 sürücüye toplam 27 bin 800 lira idari para cezası uygulandı. İki otomobil ve bir motosiklet sürücüsü, trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle ceza alarak araçları trafikten men edildi.

Tekirdağ'da abart egzoz kullanan 3 sürücüye 27 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde trafikte güven ve huzurun sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Çorlu ilçesinde trafiği tehlikeye düşüren ve abart egzoz kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, abart egzoz kullanan iki otomobil ile motosiklet sürücüsüne 27 bin 800 lira idari para cezası kesildi ve araçlar trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
