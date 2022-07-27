Tekirdağ'da 93 şişe kaçak içki ele geçirildi Kapaklı ilçesinde bir otomobilde 93 şişe kaçak içki ele geçirildi. Kapaklı ilçesinde bir otomobilde 93 şişe kaçak içki ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan üretilen sahte içkileri piyasaya süren kişilere yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Karaağaç Mahallesi'nde H.G'nin kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 93 şişe kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan H.G. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Güncel AA / Mesut Karaduman Güncel Haberler

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