Tekirdağ'da 9 bin 535 kişi depremlerin ardından koruyucu aile olmak için başvurdu

Tekirdağ'da 9 bin 535 kişi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından koruyucu aile olmak için başvuru yaptı.

Tekirdağ'da 9 bin 535 kişi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından koruyucu aile olmak için başvuru yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, depremlerin ardından Tekirdağ'da 9 bin 535 kişi koruyucu aile, 2 bin 448 kişi ise evlat edinmek üzere başvuruda bulundu.

e-Devlet sistemi ya da şahsen başvuruda bulunan kişilere koruyucu aile hakkında bilgi verildi.