Tekirdağ'da 87 tesise 22 milyon lira ceza

Tekirdağ'da çevreyi kirleten 87 tesise yılın ilk 5 ayında 22 milyon 666 bin lira idari para cezası verildi. Ekipler, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla 625 denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ'da, yılın ilk 5 ayında, çevreyi kirleten 87 tesise 22 milyon 666 bin lira idari para cezası verildi.

İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin denetimlere devam ettiği belirtildi.

Ekipler, 5 ayda çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla ani, şikayete esas ya da planlı olarak 625 denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan tesise gerekli cezaların uygulandığı ifade edilen açıklamada, "87 tesise 22 milyon 666 bin lira idari para cezası uygulanmış olup ayrıca 17 tesis için de faaliyet durdurma kararı verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.