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Tekirdağ'da 85 Yaşındaki Kadının Cansız Bedeni Bulundu

Tekirdağ'da 85 Yaşındaki Kadının Cansız Bedeni Bulundu
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde evinden çıkan 85 yaşındaki Zeliha Demirsoy'un cansız bedeni deniz kenarında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ'da dün evden çıkıp, bir daha dönmeyen Zeliha Demirsoy'un (85), sahil kenarında cansız bedeni bulundu.

Şarköy ilçesi İstiklal Mahallesi Hayrettin Paşa Caddesi Sarayburnu mevkisinde yürüyüş yapanlar, sabah saatlerinde deniz kıyısında hareketsiz yatan kadını gördü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenin; dün evden çıkmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamayan Zeliha Demirsoy'a (85) ait olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Demirsoy'un cenazesi, Şarköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Evli ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen Zeliha Demirsoy'un ölüm haberini alarak olay yerine gelen oğlu Engin Demirsoy (65), büyük üzüntü yaşadı. Oğlunu polis ekipleri sakinleştirirken, psikolojik problemleri olduğu iddia edilen Demirsoy'un kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak. Şarköy Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber - Kamera: Nuri ÇAĞLAR / ŞARKÖY (Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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