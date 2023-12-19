Tekirdağ'da 84 yaşındaki kadın TAVI operasyonu ile sağlığına kavuştu

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen TAVI operasyonu ile 84 yaşındaki Zihniye Günel'in kalp rahatsızlığı tedavi edildi ve hastane taburcu edildi.

Tekirdağ'da 84 yaşındaki kadın hasta kapalı kalp kapağı değişim yöntemi "TAVI" operasyonu ile sağlığına kavuştu.

Kırklareli'nde yaşayan Zihniye Günel, kalp rahatsızlığı nedeniyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan tetkik ve kontrollerin ardından hastaya TAVI yapılmasına karar verildi.

Kardiyoloji bölümü ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuşan hasta taburcu edildi.

Hastane başhekimi Lütfi Çağatay Onar, gazetecilere yaptığı açıklamada Trakya'daki kamu hastaneleri arasında "TAVI" yöntemini başarıyla uygulayan hastanelerden biri olduklarını belirtti.

"TAVI" yönteminin özellikle ileri yaşta açık kalp ameliyatı uygun olmayan veya yüksek riskli olan hastalarda tercih edilen bir tedavi yöntemi olduğunu ifade eden Onar, bu yöntemle ameliyattan dolayı olacak risklerin en aza indirildiğini vurguladı.

Hastanelerine kalp rahatsızlığı nedeniyle başvuran Günel'in "TAVI" yöntemiyle ameliyat olduğunu belirten Onar, "Hastamız daha evvelden geçirmiş bir kalp ameliyatı var. Kalbin kasılma kuvvetinde şiddetli bir biçimde azalma olduğu için TAVI yöntemini tercih ettik. Sağlıklı bir şekilde taburcu oldu." diye konuştu.

TAVI" yöntemiyle ameliyat olan hastaların kısa sürede sağlığına kavuştuğunu vurgulayan Onar, hastaların ameliyattan sonra iki gün içerisinde taburcu edildiğini anlattı.

Zihniye Günel'in oğlu Mümin Günel de ameliyatın başarılı geçtiğini ifade ederek, ameliyatı gerçekleştiren doktorları tebrik etti.

Ameliyata katılan Kardiyoloji Uzmanı Kubilay Erselcan da yaşlı hastalarda TAVI yöntemiyle riskleri en aza indirerek ameliyatları tamamladıklarını aktardı.