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Tekirdağ'da 84 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi

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Tekirdağ'da 84 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesindeki 2 depoda, jandarma ekiplerince piyasa değeri 84 milyon lira olan 420 milyon kaçak boş makaron ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesindeki 2 depoda, jandarma ekiplerince piyasa değeri 84 milyon lira olan 420 milyon kaçak boş makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifresine yönelik yaptığı çalışmada, Kapaklı ilçesindeki 2 depoya baskın yapıldı. Depolarda arama yapan jandarma ekipleri, 420 milyon boş makaron ele geçirdi. Piyasa değerinin 84 milyon lira olduğu belirtilen kaçak makaronlarla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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