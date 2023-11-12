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Tekirdağ'da 82 Bin Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'da polisin şüphe üzerine bir araçta yaptığı aramada 82 bin makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün ürünleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmasında Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında bir aracı şüphe üzerine durdurup aramaya aldı. Aramada, satışa hazır 82 bin dolu makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.