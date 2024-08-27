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Tekirdağ'da 8 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde yapılan operasyonda 2 evde çok sayıda ruhsatsız silah bulundu. Operasyon sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da evlerinde 8 ruhsatsız silah ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçesinde 2 evde çok sayıda tüfek ve tabanca bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 5 ruhsatsız tüfek, 1 kalaşnikof tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, uçaksavar mermisi, kasatura ve silahlara ait fişek ele geçirdi.

Adreslerde bulunan E.A, İ.A, A.A, A.B. ve Z.E. gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Marmaraereğlisi Operasyon Şarköy Güvenlik Suç Operasyon Güncel Haberler

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