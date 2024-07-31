Tekirdağ'da 8 kaçak göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde sürücünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobilde, 8 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü, organizatör olarak gözaltına alındı.

Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine otomobilin sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü yoluna devam etti. Jandarma, takibe aldığı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan kontrolde 6'sı Suriyeli ve 2'si Filistinli olmak üzere 8 göçmen yakalandı. Filistin uyruklu otomobil sürücüsünün göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenerek, gözaltına alındı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Sürücü hakkında adli işlem yapıldı.