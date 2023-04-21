TEKİRDAĞ'DA 77 YILDIR SÜRDÜRÜLEN BAYRAM GELENEĞİNDE ÇOCUKLAR SEVİNDİ

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinin Ahimehmet Mahallesi'nde oturanlar, 77 yıldan bu yana, önce bayramlaşıyor ardından da aralarında topladıkları paralarla aldıkları hediyeleri çocuklara dağıtıyor.

Ergene'nin Ahimehmet Mahallesi'nde, 77 yıldır Ramazan Bayramı geleneği sürdürülüyor. Ergene Kaymakam Vekili Marmaraereğlisi ilçe Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in de katıldığı bayramlaşmada çocuklar öğle namazı sonrası cami bahçesinde toplandı. Çocuklar camiden çıkan büyüklerin ellerini öptü. Mahalle sakinleri de çocuklara kendi aralarında topladıkları paralarla aldıkları çeşitli hediyeleri verdi.

Ahimehmet Mahallesi Muhtarı Mehmet Ertaş, 77 yıldır geleneğin sürdüğünü belirterek, "Bu geleneğimiz 77 yıldır devam etmektedir. Gerçekten de mahalle sakinlerimiz bu geleneğimize iyi sahip çıktı ve çıkmaya da devam ediyor. Bu artık her geçen gün daha artan bir gelenek haline geldi. Tüm mahalleli bir araya gelip ortak olarak aldıkları hediyeleri burada çocuklara dağıtıyorlar ve bu çocuklar da her bayramı sabırsızlıkla bekliyorlar. Buradaki en büyük amacımız, bizlerin geleneği olan büyüklerimizle, küçüklerimizle bayramlaşmak ve bu geleneği de onlara aşılamaktır. Hem bunu gelenek yaşıyor hem de çocuklarımızla mahalle sakinlerimizle bayramlaşıyoruz" dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR GELENEK'

Ergene Kaymakam Vekili Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Ahimehmet Mahallesi'ndeki bayramlaşma geleneğini çok güzel bulduğunu belirterek, "Bu geleneğin yaşatılmasında mahalle muhtarımızı ve herkesi kutluyorum. Çok güzel bir organizasyon ve gelenek. Organizasyonu emeğini olanlara teşekkür ediyorum? dedi.