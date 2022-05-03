Tekirdağ'da 76 yıllık bayramlaşma geleneği yaşatılıyor

Ergene'de mahalleli, aralarında topladığı paralarla aldığı armağanları çocuklara dağıtıyor.

Ahimehmet Mahallesi'nde yaşayanlar salgın nedeniyle 2 yıldır ara verdikleri geleneklerini bu Ramazan Bayramı'nda yeniden yaşattı.

Mahalleli topladığı paralarla satın aldığı hediyeleri, öğle namazının ardından cami bahçesinde sıraya giren çocuklara dağıttı.

Ahimehmet Mahallesi Muhtarı Mehmet Ertaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklara bayramda hediye dağıtma geleneğini 76 yıldır sürdürdüklerini söyledi.

Bu geleneği geleceğe taşımak istediklerini aktaran Ertaş, "Mahalle halkı bir araya gelip ortak aldıkları hediyeleri çocuklara dağıtıyor. Amacımız büyüklerimizle, küçüklerimizle bayramlaşmak ve bu geleneği onlara aşılamak. Böylelikle hem bu gelenek yaşıyor, hem de çocuklarımızla ve mahalle sakinlerimizle bayramlaşıyoruz." diye konuştu.