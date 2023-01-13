Tekirdağ'da 76 bin 600 makaron ele geçirildi Güncel Haberler Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 76 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 76 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda Muratlı ilçesinde 3 iş yerinde arama yaptı. Aramada, 76 bin 600 makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.A, R.S. ve H.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Güncel Haberler

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