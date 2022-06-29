Tekirdağ'da 75 dönüm buğday ekili alan yandı - Haberler

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Tekirdağ'da 75 dönüm buğday ekili alan yandı

AA - Sedat Kara - Güncel
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Tekirdağ'da 75 dönüm buğday ekili alan yandı

Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında, buğday ekili alanlar zarar gördü.

Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında, buğday ekili alanlar zarar gördü.

İlçeye bağlı Avluobası Mahallesi'ndeki buğday tarlalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Hayrabolu Belediyesinin iş makineleri ve arazözler yanan alanda soğutma çalışması yaptı.

Yangında 75 dönüm buğday tarlası zarar gördü.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, bölgede incelemelerde bulundu.

AA / Sedat Kara - Güncel

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