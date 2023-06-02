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Tekirdağ'da 714 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ'da 714 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 714 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 714 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda ilçeye bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde çok sayıda uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, evde yaptıkları aramada 714 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan ev sahibi S.K.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Tekirdağ Güncel Haberler

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