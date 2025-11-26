Tekirdağ'da 700 Polisle Büyük Asayiş Operasyonu

TEKİRDAĞ'da adı asayiş olaylarıyla anılan Aydoğdu Mahallesi'nde, sabah saatlerinde 700 polisin katılımı ile operasyon gerçekleştirildi. Mahallenin tüm sokaklarını eş zamanlı kontrol eden ekipler, araçları, yayaları ve açık iş yerlerini denetledi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, adı asayiş olaylarıyla anılan Aydoğdu Mahallesi'ne sabah erken saatlerde Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de yer aldığı 700 polisle operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da ekiplere eşlik etti ve mahallede incelemelerde bulundu. Mahallenin tüm sokaklarını eş zamanlı kontrol eden ekipler, araçları, yayaları ve açık iş yerlerini denetledi. Metruk binaların son durumu incelendi ve çevreye zarar veren durumlar da tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Aydoğdu Mahallesi'nde tespit edilen metruk yapılarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağı kaydedildi. Tekirdağ'ın her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla operasyonların kesintisiz devam edeceğini belirtildi.