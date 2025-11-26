Haberler

Tekirdağ'da 700 Polisle Büyük Asayiş Operasyonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Aydoğdu Mahallesi'nde 700 polisle gerçekleştirilen operasyonla asayiş olayları kontrol altına alındı. Ekipler, mahalledeki metruk binaları inceleyip gerekli işlemleri başlatacak.

TEKİRDAĞ'da adı asayiş olaylarıyla anılan Aydoğdu Mahallesi'nde, sabah saatlerinde 700 polisin katılımı ile operasyon gerçekleştirildi. Mahallenin tüm sokaklarını eş zamanlı kontrol eden ekipler, araçları, yayaları ve açık iş yerlerini denetledi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, adı asayiş olaylarıyla anılan Aydoğdu Mahallesi'ne sabah erken saatlerde Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de yer aldığı 700 polisle operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da ekiplere eşlik etti ve mahallede incelemelerde bulundu. Mahallenin tüm sokaklarını eş zamanlı kontrol eden ekipler, araçları, yayaları ve açık iş yerlerini denetledi. Metruk binaların son durumu incelendi ve çevreye zarar veren durumlar da tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Aydoğdu Mahallesi'nde tespit edilen metruk yapılarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağı kaydedildi. Tekirdağ'ın her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla operasyonların kesintisiz devam edeceğini belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarafını belli etti: Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi

Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Keskin nişancılar soluğu çatıda aldı
Tarafını belli etti: Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi

Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Galatasaray'da neler oluyor? Maç sonuna damga vuran görüntü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Kaan Tangöze üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı

Üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı
Türkiye'nin yanı başında şiddetli patlama! 5 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'nin yanı başında büyük patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Ünlü oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu

Erdoğan'la ilgili sözleri sanat camiasında büyük ses getirdi
Çeçenistan'a giden MMA dövüşçüsüne RPG ile atış yaptırıldı

Kadirov çağırdı, tüm zamanların en iyi dövüşçüsü silahı eline aldı
Acil olarak hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek tekrar cezaevine götürüldü

Hastaneye kaldırılan tutuklu Muhittin Böcek'ten haber var
Beyaz Saray'da gerginlik! Prens Selman'dan Trump'a rest

Böylesi görülmedi! Prens Selman'ın resti Beyaz Saray'ı salladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.