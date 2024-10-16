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Tekirdağ'da 700 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ'da 700 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma, bir evde yaptığı aramada 700 litre sahte içki ile damıtma düzenekleri ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirdi. Ev sahibi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da bir evde 700 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda jandarma, Süleymanpaşa ilçesinde bir evde arama yaptı.

Aramada, 700 litre sahte içki, damıtma işleminde kullanılan düzenek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ev sahibi Ö.İ, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

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