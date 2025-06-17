Tekirdağ'da 70 Dönüm Buğday Tarlası Yangında Zarar Gördü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangında 70 dönüm ekili buğday tarlası zarar gördü. Yangına itfaiye ekipleri ve üreticiler müdahale etti.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangında 70 dönüm ekili buğday tarlası zarar gördü.
Karatepe mevkisindeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden üreticiler, traktör ve su tankerleriyle yangına müdahale etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, üreticilerin de desteğiyle yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında 70 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel