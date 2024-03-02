Tekirdağ'da 7 yasa dışı göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan denetimlerde, Afganistan ve Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Çorlu ilçesinde denetim yaptı.
Denetimlerde Afganistan ve Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.