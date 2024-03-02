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Tekirdağ'da 7 yasa dışı göçmen yakalandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan denetimlerde, Afganistan ve Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Çorlu ilçesinde denetim yaptı.

Denetimlerde Afganistan ve Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Afganistan Tekirdağ Suriye Çorlu Güvenlik Göçmenler Politika Güncel Haberler

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