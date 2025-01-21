Tekirdağ'da 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi Başladı

Tekirdağ'da düzenlenen 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi başladı.

Trakya Üniversiteler Birliğince gerçekleştirilen program, geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Öğretim Üyesi Nilda Turgut ve Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde görevli Uzman Dr. Emel Ersöz anısına düzenlendi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, NKÜ Rektörlük Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, kazada hayatını kaybeden Turgut ve Ersöz'e Allah'tan rahmet diledi.

Tekirdağ'ın sağlık turizminde Trakya'da öncü şehir olduğunu ifade eden Soytürk, "Tekirdağ'ın hem devlet hastaneleri hem özel hastaneler bakımından çok ciddi potansiyeli var. Bir taraftan Silivri'den hastalarımız bölgemize geliyor. Bir taraftan Kırklareli ve Edirne'deki hastalar yine ilimize tedaviye geliyor. Bununla birlikte Balkanlar'dan, Avrupa'dan hastalar buraya geliyor. Yakın bir tarihte Balkan ülkelerinin sağlık bakanlarıyla beraber bir toplantı yapılacak. Bu sağlık turizminin daha da geliştirilmesi açısından önemli olacak." dedi.

Trakya Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de hayatını kaybeden 2 değerli sağlık çalışanı adına kongre düzenlenmesinin çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Kongreden güzel sonuçların çıkacağını belirten Şahin, "Kongre sağlık alanında çalışan uzmanların bir araya gelerek en güncel bilimsel gelişmeleri tartışacakları bir platform olacak. Sağlık insanlığın en temel ihtiyaçlarından biridir. Dolayısıyla bu nedenle sağlık bilimlerine yapılan yatırım toplumların refah ve gelişimi için büyük önem taşıyor. Üniversite ve Trakya Üniversiteler Birliği olarak sağlık bilimlerine çok önem veriyoruz." diye konuştu.

NKÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Tokuç ise nüfusun hızlı artışıyla su, toprak ve hava gibi kaynakların bilinçsiz kullanımının arttığını belirtti.

NKÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Varol da kongrede "Trakya'da Hava Kirliliği, İklim Kriziyle Mücadelede Halk Sağlığı" başlıklı sunum yaptı.

Kongre yarın sona erecek.