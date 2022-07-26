Tekirdağ'da 7 ruhsatsız silah ele geçirildi Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde yapılan uygulamalarda, 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde yapılan uygulamalarda, 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, ilçelerde uygulamalarını sürdürüyor. Ekipler bazı araç ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 40 mermi, 27 gram eroin ve bir tüfek ele geçirdi. Şüpheli 10 kişi için adli işlem başlatıldı. AA / Mesut Karaduman - Güncel Emniyet Müdürlüğü Çorlu Güncel Haberler

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