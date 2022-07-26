Tekirdağ'da 7 ruhsatsız silah ele geçirildi
AA - Mesut Karaduman - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde yapılan uygulamalarda, 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde yapılan uygulamalarda, 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, ilçelerde uygulamalarını sürdürüyor.
Ekipler bazı araç ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 40 mermi, 27 gram eroin ve bir tüfek ele geçirdi.
Şüpheli 10 kişi için adli işlem başlatıldı.
AA / Mesut Karaduman - Güncel