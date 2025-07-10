Tekirdağ'da 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 7 düzensiz göçmeni minibüste yakaladı. Sürücü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ilçesindeki denetimde bir minibüsü durdurdu. Araçta bulunan 7 düzensiz göçmen işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel