Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde durumundan şüphelenilen bir otomobilde yapılan kontrolde, Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, Jandarma tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde, Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Tekirdağ Suriye Göçmen Çorlu Güvenlik Göçmenler Politika Güncel Haberler

CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

 Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

 Kızının 17 yaşındaki arkadaşını istismar etti! Suçlamaları reddeden baba tutuklandı

Kızının 17 yaşındaki arkadaşını istismar etti! Suçlamaları reddeden baba tutuklandı

 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler

380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title