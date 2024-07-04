Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde durumundan şüphelenilen bir otomobilde yapılan kontrolde, Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, Jandarma tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde, Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.