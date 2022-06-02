Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Muratlı kavşağında içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bir minibüsü durdurdu.

Minibüsteki 7 Suriye uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü İ.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Güncel Haberler

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